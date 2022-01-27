Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.P adlı kişinin batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, G.P'nin yolcuk yaptığı otobüsü takibe aldı. Kayseri girişinde durdurulan otobüste arama yapan narkotik polisi, G.P'nin bagajında 3 kilo sentetik uyuşturucu maddesi olan bonzai ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan G.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı | Video