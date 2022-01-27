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Giriş Tarihi: 27.1.2022 19:38 Son Güncelleme: 27.1.2022 19:51

Yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsüne düzenledikleri operasyonda bir yolcudan 3 kilo bonzai maddesi ele geçirdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.P adlı kişinin batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, G.P'nin yolcuk yaptığı otobüsü takibe aldı. Kayseri girişinde durdurulan otobüste arama yapan narkotik polisi, G.P'nin bagajında 3 kilo sentetik uyuşturucu maddesi olan bonzai ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan G.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı | Video

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Yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı
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