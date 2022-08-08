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Giriş Tarihi: 8.8.2022 15:00 Son Güncelleme: 8.8.2022 15:22

Yolcu otobüsünden indi silahlı saldırıda öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen Nazmi Kaplan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yolcu otobüsünden indi silahlı saldırıda öldürüldü

Antalya'da Manavgat otogar kavşağında meydana gelen kazada Nazmi Kaplan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Manavgat'a gelerek otogar kavşağında otobüsten inen Nazmi Kaplan, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti. Şahsı tanıdığını belirten otobüs şoförü, Kaplan'ın ailesinin Bismil'de alacak verecek meselesi yüzünden cinayet işlediğini, cinayeti karşı tarafın işlemiş olabileceğini öne sürdü. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Yolcu otobüsünden indi silahlı saldırıda öldürüldü
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