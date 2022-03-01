Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını: 2 yolcunun bagajlarından 1 kilo Bonzai çıktı
Giriş Tarihi: 1.3.2022 12:32 Son Güncelleme: 1.3.2022 13:27

Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını: 2 yolcunun bagajlarından 1 kilo Bonzai çıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını: 2 yolcunun bagajlarından 1 kilo Bonzai çıktı

Batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alınan iki şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Yolcuların bagajlarında yapılan aramalarda 1 kilo Bonzai maddesi ele geçirildi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Yve Y.T adlı iki kişinin batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphe çekmemek için yolcu otobüsü ile yolculuk eden iki şüphelinin bindiği otobüs, Kayseri girişinde durduruldu. T.Y ve Y.T'nin valizlerinde 1 kilogram Bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını! 2 yolcunun bagajlarından 1 kilo... | Video

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Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını: 2 yolcunun bagajlarından 1 kilo Bonzai çıktı
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