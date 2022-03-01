Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını: 2 yolcunun bagajlarından 1 kilo Bonzai çıktı

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Yve Y.T adlı iki kişinin batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphe çekmemek için yolcu otobüsü ile yolculuk eden iki şüphelinin bindiği otobüs, Kayseri girişinde durduruldu. T.Y ve Y.T'nin valizlerinde 1 kilogram Bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını! 2 yolcunun bagajlarından 1 kilo... | Video