Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Alanya'ya yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Narkotik ekipleri İstanbul'dan Alanya Şehirler arası otobüs termineline giren otobüsü takip edilmesi sonucunda otobüsten inen şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahsın valizinde yapılan aramada ise 2 kilo esrar maddesi ele geçirdi. uyuşturucu maddaye el konulurken 3 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Emniyette işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edilen 3 şüpheliden 1 kişi serbest kalırken 2 şüpheli tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.