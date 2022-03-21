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Giriş Tarihi: 21.3.2022 16:57 Son Güncelleme: 21.3.2022 17:00

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi

MEHMET AL MEHMET AL
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda bir kişinin valizine zulaladığı 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Alanya'ya yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Narkotik ekipleri İstanbul'dan Alanya Şehirler arası otobüs termineline giren otobüsü takip edilmesi sonucunda otobüsten inen şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahsın valizinde yapılan aramada ise 2 kilo esrar maddesi ele geçirdi. uyuşturucu maddaye el konulurken 3 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Emniyette işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edilen 3 şüpheliden 1 kişi serbest kalırken 2 şüpheli tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo esrar ele geçirildi
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