Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu!
Giriş Tarihi: 31.12.2021 08:35

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu!

İHA
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu!

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle uyuşturucu madde taşıyan zehir taciri Osmaniye’de yakayı ele verdi. Otobüsün bagaj kısmında yapılan armada şahsın valizinden 3 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un talimatıyla otobüs uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin M.H.S. isimli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine valizde arama yapıldı. Ekipler tarafından açılan valizde kıyafetlerin arasına tek parça halinde gizlenmiş şekilde 3 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
Son dakika: Beşiktaş kupada sürprize izin vermedi! Altay’ı tek golle mağlup etti…
İzmir'de komşu kabusu! 5 ay boyunca kapısına çöp attı, idrarını yaptı! Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!
Şişli'de şoke eden olay: İETT şoförü dövdü, fırsatçı yolcu soydu!
Şişli'de otel odasında Tunuslu kadını katletmişti! İfadesi ortaya çıktı!
Magazin kulisleri yasak aşk bombası ile sarsıldı! Gülşah Saraçoğlu 3 çocuk babası ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor?
3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Oku ve Dinle - Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Tefsiri, Meali Ve Faziletleri
Milli gurur Türk savunma sanayi 2021'de rekor kırdı! Bu yıl da yerli ve milli teknolojilerle imza attı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA