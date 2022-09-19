Yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Samsun'dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki yolcu otobüsü Amasya'nın Suluova İlçesinde ki Çeltek Mahallesi'nde karşı yönden gelen İsmail Tural'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Olay yerine acil sağlık, Suluova Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.