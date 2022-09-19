Yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Olay yerine acil sağlık, Suluova Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.