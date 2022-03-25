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Giriş Tarihi: 25.3.2022 18:31 Son Güncelleme: 25.3.2022 18:49

Yolcu seyir halindeki otobüsün şoförünü darp etti

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Yolcu seyir halindeki otobüsün şoförünü darp etti

Beyoğlu’nda bir yolcu, otobüs şoförüne seyir halindeyken saldırdı. Saldırıya uğrayan şoför kaza yapmamak için büyük çaba gösterdi. Saldırgan şikayet üzerine gözaltına alındıktan sonra salıverildi.

İstanbul'da İETT'ye bağlı faaliyet gösteren 35C hatlı otobüsün şoförü Mikail Tacar, Kocamustafapaşa-Taksim seferini yaparken araç içerisinde bulunan Cafer Gençtürk tarafından saldırıya uğradı. Seyir halindeyken kafasına inen yumruklarla neye uğradığını şaşıran şoför kaza yapmamak için büyük çaba sarf etti. Saldırıya uğrayan şoför, otobüs içinde bulunan diğer yolcuların müdahalesiyle otobüsü durdurabildi. Geçen Çarşamba günü yaşanan olayda iddiaya göre, bir kadın yolcy Unkapanı Köprüsü'nü geçtikten sonra durak harici olarak inmek istediğini belirtti. Şoför ise durak harici indirmenin yasak olduğunu belirterek bir sonraki durak olan Şişhane durağında kadını indirdi. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan Cafer Gençtürk, "Hepiniz aynısınız. Ne olurdu kadını indirseydin" diyerek bağırdı. Şoför Tacar'ın "Ne söylenip duruyorsun ne söylediğin anlaşılmıyor, buraya gel öyle konuş. Seni duyamıyorum, ön tarafa gel, burada konuş" yanıtı vermesi üzerine şoförün yanına giden yolcu bir anda yumruk atmaya başladı.

55 KİŞİNİN CANINA KASTETTİ

Yaşadıklarını anlatan şoför Tacar, "Kadın yolcu Unkapı Köprüsü'nde inmek için düğmeye basmadı ben de inecek ve binecek yolcu olmadığı için pas geçtim. Sonra Unkapanı Köprüsü üstünde inmek istedi. Bende bir sonraki durakta durdum, kadın bir süre söylenip indi. Ben de yoluma devam ettim. O sırada arkadan bir yolcu bağırmaya başladı. Ardından yanıma gelince bir anda yumruklar kafamda patladı. Direksiyon hakimiyetimi kaybetmemek için bir elimde direksiyon, diğer elimle de kendimi kolladım. Kafama aldığım darbeler var. O kişi sadece benim canıma kastetmedi. 55 kişinin canına kastetti. Bu araç devrilebilirdi. Karşı istikamete geçebilirdi" dedi.


AYNI OTOBÜSÜ TEKRAR TEKRAR KULLANDI

Öte yandan şoförü darp eden yolcu Cafer Gençtürk, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifade veren Gençtürk daha sonra salıverildi. Aynı kişinin olay sonrasında sürekli otobüse bindiğini saki hiçbir olay yaşanmamış gibi seyahat ettiğini belirten Tacar, " Ben onun tutuklanmasını bekliyordum. O hiçbir şey olmamış gibi geldi, akbilini bastı, geçti en arkaya durdu. Ben de tedirgin olmaya başladım. Acaba ne niyetle geldi? Acaba ne bekliyordu? Can güvenliğim yok. Dolayısıyla biz bunun bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Böyle olayların önüne geçilmesini istiyoruz. Yargı bunların peşini bırakmasın istiyoruz" dedi.

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Yolcu seyir halindeki otobüsün şoförünü darp etti
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