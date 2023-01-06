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Giriş Tarihi: 6.1.2023 12:40

Yolcu uçağı tavşana çarptı... "Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz"

Pegasus Havayolları'nın Münih-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağı inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Uçağın pilotunun “ Altımızdan bir tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz” diye olayı rapor etmesinin ardından inişteki iki uçak ise pisti pas geçti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Yolcu uçağı tavşana çarptı... Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz

Pegasus Havayolları'nın PC-1022 sefer sayılı Airbus 320 tipi Münih-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçağı dün akşam saat 19.13'de inişini yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Uçak piste teker koyduğu sırada piste giren bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotları "Altımızdan bir tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" diyerek durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirirken ezilen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişte olan TK7863 Urmiye -İstanbul ile PC 332 sefer sayılı Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale dönerken pas geçen iki uçak daha sonra sorunsuz şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

İşte o konuşmalar:

Pilot : Touchdown'da (uçağın piste teker koyma noktası) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.
Kule: Touchdown'da bir tavşan ile karşılaştık dediniz doğru mudur?
Pilot: Doğrudur efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.
Kule: Teşekkür ederim. Sağ olun.
Pilotun olayı rapor etmesinin ardından hava trafik kontrolörü pistte gerekli kontrollerin yapılabilmesi iki uçağa pas geçme talimatı verdi. Ardından ise "İniş trafiği 'touchdown'da bir şeye çarpmış olabileceğini söyledi. O yüzden dolayı kontrol almamız lazım" diyerek yer ekiplerine pisti giriş izni verdi.

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Yolcu uçağı tavşana çarptı... "Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz"
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