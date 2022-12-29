Yolculara ’havada yanan uçak’ fotoğrafı attı! Gözaltına alındı

'FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TEDİRGİN OLDUK'

A.M.R.'nin, telefonuna gönderdiği fotoğrafı kabul ettiğini ve durumu kabin görevlilerine bildirdiğini söyleyen yolculardan Salih Surul, "Uçakta arka sıramızda yanda oturan yabancı şahıslar Airdrop üzerinden bir resim paylaştılar, ben de kabul ettim. Resmi açtığımda ve benim resmi gördüğümü anladıklarında tedirginlik yaşadılar. Kendi aralarında güldüler. Kabin görevlilerine haber verdim. Onlar da emniyet birimlerine haber verince bomba araması yaptılar. Şahıs sorguya alındı bütün yolcular indirildi. Güvenlik gittikten sonra tekrar uçağa bineceğiz. Görüntüyü gönderdikleri diğer yolcular kabul etmedi, bir tek ben kabul ettim. O yüzden görevlilere haber vermek zorunda kaldım. Fotoğrafı görünce tedirgin olduk. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Böyle bir şey paylaşılması, insanları tedirginliğe itmenin, turist olarak gelip ülkemizde bu şekilde yapmaları can sıkıcı bir durum" dedi.