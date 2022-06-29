Haberler Yaşam Haberleri Yolcusunu “Mesafe” yüzünden indiren taksiciye bin 823 lira ceza
Giriş Tarihi: 29.6.2022 13:58 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:08

Yolcusunu “Mesafe” yüzünden indiren taksiciye bin 823 lira ceza

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yolcusunu “Mesafe” yüzünden indiren taksiciye bin 823 lira ceza

İstanbul’da “Mesafe” yüzünden yolcusunu indiren taksiciye bin 823 lira ceza kesildi. Çalışma izni iptal edildiği saptanan taksi 10 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul'da yaşanan olayın görüntüleri 27 Haziran Pazartesi günü sosyal medyaya yansıdı. İddialara göre; bir ticari taksinin sürücüsü "Mesafe" gerekçesiyle yolcusunu araçtan indirdi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın aynı gün saat 12.30 sıralarında Şişli İlçesi'ndeki Şehir Hastanesi'nin önünde meydana geldiği belirlendi.

Yolcusunu “Mesafe” yüzünden indiren taksiciye bin 823 lira ceza | Video

Kısa sürede plaka bilgileri tespit edilen ticari taksi; İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından durduruldu.

Yapılan incelemelerde; araca ait olan çalışma belgesinin belediye tarafından geçici olarak askıya alındığı tespit edildi. Araç sürücüsü B.E. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "İlgili Belediyeden Çalışma İzni veya Ruhsatı Olmadan Yolcu Taşımak" maddesi gereğince bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Araç ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam oranı netleşiyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplanıyor
Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı netleşti!
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Son dakika: CHP Aykut Erdoğdu skandalında yine kafasını kuma gömdü! Dolarla vekil olanlar kim?
Kargoda büyük tuvalet şoku! Kamera kayıtlarını izleyen aile şoke oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcusunu “Mesafe” yüzünden indiren taksiciye bin 823 lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA