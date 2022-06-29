İstanbul'da yaşanan olayın görüntüleri 27 Haziran Pazartesi günü sosyal medyaya yansıdı. İddialara göre; bir ticari taksinin sürücüsü "Mesafe" gerekçesiyle yolcusunu araçtan indirdi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın aynı gün saat 12.30 sıralarında Şişli İlçesi'ndeki Şehir Hastanesi'nin önünde meydana geldiği belirlendi.

Yolcusunu “Mesafe” yüzünden indiren taksiciye bin 823 lira ceza | Video

Kısa sürede plaka bilgileri tespit edilen ticari taksi; İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından durduruldu.

Yapılan incelemelerde; araca ait olan çalışma belgesinin belediye tarafından geçici olarak askıya alındığı tespit edildi. Araç sürücüsü B.E. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "İlgili Belediyeden Çalışma İzni veya Ruhsatı Olmadan Yolcu Taşımak" maddesi gereğince bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Araç ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.