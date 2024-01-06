Yolcusuyla kavgada yaralanmıştı: 9 gün sonra öldü...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Yalova Merkez Çınarlı Camisi imamı olan Adem Altuntaş, işlemlerinin ardından tutuklandı. Altuntaş'ın savcılıktaki ifadesinde suçsuz olduğunu, şoför ve muavinin kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Burçgün ise bugün hayatını kaybetti...