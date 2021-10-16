Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı, nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı

"TAKSİYE ALDIĞI MÜŞTERİLERİ DOLANDIRIP, UYUŞTURUCU SATMIŞ"

Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Şah Murat Atabey, 2021 model aracı yeni aldıklarını belirterek, "Onu Beylikdüzü'nde müşteri diye almıştım. Çatalca yolundaki TIR garajında bulunduğunu belirttiği babası ile görüşecekmiş. Durmamı istedi. Ben de durdum, tuvalet ihtiyacımı gidermek için inmiştim. Saat 05.00-06.00 gibiydi. 5 metre uzaklaştım ki arabayı çalıştırıp kaçtı. Aracı polis budu. Biraz hasar var, olsun. Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. 40'tan fazla suçtan kaydı varmış. Allah belasını versin" dedi. Çalınan taksinin bulunması ve şüphelinin yakalanmasından son derece mutlu olduğunu ifade eden Atabey, "Gitmiş aracın üstüne 'Vur beni' diye stiker yapıştırmış. Polis de oradan vurmuş keşke vursaydı, millet bundan kurtulurdu" diye konuştu.