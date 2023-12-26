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Giriş Tarihi: 26.12.2023 17:25

Yolda buldu hemen polise koştu: İçinden balya balya...

Muğla'da Uzman Çavuş Murat Karanfil, yolda poşet buldu. İçinde balya balya para olduğunu görünce hemen polise koştu. Ekiplerin yaptığı incelemede, paranın sahibi bulundu...

İHA
Yolda buldu hemen polise koştu: İçinden balya balya...
Olay, sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı karşısında meydana geldi. Yeşilyurt İlkokul Müdürü Münir Yaşar, poşete koyduğu 30 bin lirayı düşürdü. Bölgeden geçen Zonguldak Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murat Karanfil, yerde bulduğu poşeti inceledi. İçerisinde para olduğunu fark eden Karanfil, poşeti polis merkezine götürdü. Ekipler, paranın sahibi Yaşar'a ulaştı. Polis merkezine gelen Yaşar, 30 bin lirasını Karanfil'in elinden aldı. Yaşar, duyarlılığı için Karanfil'e teşekkür etti.

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Yolda buldu hemen polise koştu: İçinden balya balya...
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