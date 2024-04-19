Haberler Yaşam Haberleri Yolda bulduğu 2 bin 50 euro’yu sahibine teslim etti
Giriş Tarihi: 20.4.2024

Yolda bulduğu 2 bin 50 euro’yu sahibine teslim etti

Yolda bulduğu 2 bin 50 euro’yu sahibine teslim etti
İstanbul Esenyurt'ta ATM'den para çeken Mehmet Öner, paraları koyduğu sırada cüzdanındaki 2 bin 50 Euro'yu düşürdü, ardından da ATM önünden ayrıldı. Bir süre sonra aynı caddeyi kullanarak spora giden Vahap Balcı (66), ATM'nin önünde yerde bir miktar para olduğunu gördü. Balcı, parayı polis merkezine teslim etti. Ekiplerin kendisini aramasının ardından polis merkezine giden Mehmet Öner, parasını Vahap Balcı'dan teslim aldı. Parasının bulunduğuna sevinen Mehmet Öner, "ATM'den para bozarken döviz olan kısmını oraya düşürmüşüm. Helal paraydı. Allah ondan razı olsun. Allah milletimizden razı olsun. Böyle de insanlar varmış" şeklinde konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolda bulduğu 2 bin 50 euro’yu sahibine teslim etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA