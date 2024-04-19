Yolda bulduğu 2 bin 50 euro’yu sahibine teslim etti

İstanbul Esenyurt'ta ATM'den para çeken Mehmet Öner, paraları koyduğu sırada cüzdanındaki 2 bin 50 Euro'yu düşürdü, ardından da ATM önünden ayrıldı. Bir süre sonra aynı caddeyi kullanarak spora giden Vahap Balcı (66), ATM'nin önünde yerde bir miktar para olduğunu gördü. Balcı, parayı polis merkezine teslim etti. Ekiplerin kendisini aramasının ardından polis merkezine giden Mehmet Öner, parasını Vahap Balcı'dan teslim aldı. Parasının bulunduğuna sevinen Mehmet Öner, "ATM'den para bozarken döviz olan kısmını oraya düşürmüşüm. Helal paraydı. Allah ondan razı olsun. Allah milletimizden razı olsun. Böyle de insanlar varmış" şeklinde konuştu.