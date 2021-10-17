Yolda bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti

İstanbul
'un Güngören
ilçe belediyesinde temizlik işçisi olan Adem Cevahir, önceki gün çalıştığı sırada Güngören'de yol ortasında içinde 500 bin lira olan bir cüzdan buldu. Bulduktan sonra neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Cevahir, hemen polisi aradığını ardından cüzdan sahibine ulaşarak parayı kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.
Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, "Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik" diye konuştu.
Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, "Cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı" açıklamasını yaptı.
İşçi Adem Cevahir'i örnek davranışı için belediye binasında ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da Cevahir'e hediyesini takdim ederken "Biz de Güngören Belediye olarak böyle bir vatandaşı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Herkese örnek olsun" şeklinde konuştu.
YASSER DE GURURLANDIRDI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Irak uyruklu ortaokul öğrencisi, içinde para, ziynet eşyası ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı jandarmaya teslim etti.
Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Iraklı Yasser Radhwan Hamid Alghafoor, okul müdürü tarafından da tebrik edildi.