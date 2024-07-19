Yolda bulduk diyerek hastaneye bıraktıkları adamı döverek öldürmüşler

POLİS BIRAKIP KAÇAN ARABADAN ŞÜPHELİYE GİTTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, mağdurun hastaneye getirildiği otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin C.F.D. adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu olay günü Bayram Gündoğdu'nun bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu dövülerek ağır yaralandığını tespit etti. Polis şüpheliyi dövüp hastaneye bırakan kişilerin C.F.D. ve S.Y.Ç. olduğunu belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.