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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:11

Yolda idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar

Esenyurt’ta 3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbedip bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yolda idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol almaya başladı. Bir süre sonra baba ve oğlu yol kenarında idrarını yaptı. Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. baba ve oğlunu uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir saldırgan eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlu yaraladığı belirlenen Uğur Y.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak, gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yolda idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar
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