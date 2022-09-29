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Giriş Tarihi: 29.9.2022 00:38

Yolda kalan ağaçlar taşınıyor

Bursa’nın yeşil kimliğini ön plana çıkarmak amacıyla kente büyük ölçekli park ve yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, genişletilecek yol güzergahında kalan 450 ıhlamur ağacını ‘özel araçlarla’ Hamitler’deki ağaçlandırma sahasına naklediyor.

Yolda kalan ağaçlar taşınıyor

Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanabilir kent olarak geleceğe taşıyacak kararlı adımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeni yeşil alanları şehre kazandırırken, mevcut yeşil dokuyu korumak için de büyük hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda asırlık çınarları korumak ve yaşatmak için özel ekiple çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hayata geçirilen proje sahalarında kalan ağaçları kesmek yerine sökerek yeni ağaçlandırma alanlarına naklediyor.

IHLAMURLAR TAŞINIYOR

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak Çalı Yolu genişletme çalışması kapsamında; yol güzergahı üzerinde kalacak 'çoğunluğu ıhlamur olan' 450'ye yakın ağaç, özel söküm araçlarıyla bulundukları yerden alınarak Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına naklediliyor. Çalışma kapsamında şu ana kadar Çalı Yolu Ahıska Caddesi üzerinde bulunan 200'ü aşkın ağacın nakli yapılırken, kalan araçlar 'büyük özenle sökülüp' yeni yerlerine dikiliyor.

"TEK BİR AĞACI BİLE KAYBEDEMEYİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefine kararlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, Bursa'nın tek bir ağacını bile kaybetme lüksünün olmadığını söyledi. Emek Şehir Hastanesi tramvay hattı üzerinde kalan ağaçları taşıdıkları gibi Çalı Yolu'nda da benzer uygulama yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki ziraat mühendislerimiz ağaçları tek tek inceledi. Ağaçlardan taşınmaya elverişli olanların tamamını Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına taşıyoruz. Daha yeşil Bursa için canla başla çalışıyoruz" dedi.

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Yolda kalan ağaçlar taşınıyor
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