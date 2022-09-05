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Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:29

Yolda kalan kamyonet kadının ayak parmaklarını koparttı

İstanbul Şişli’de arıza nedeniyle yolda kalan kamyonet, bir başka sürücü tarafından yoldan çekilmesi için çalıştırılınca yoldan geçen kadının ayağının üzerinden geçti. Kadının ayağının üzerinden geçerek parmaklarını koparan kamyonet bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yolda kalan kamyonet kadının ayak parmaklarını koparttı

Kadının ayak parmaklarının ezilerek kopmasına neden olan kaza İzzetpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 17:15 sıralarında meydana geldi. Yolda arıza yaparak kalan bir kamyonet, çalışmayınca türafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Kamyonet sürücüsünün aracını çalıştıramaması üzerine başka bir kamyonet sürücüsü Mehmet M., yardıma geldi. Arızalı kamyoneti çalıştırmayı deneyen Mehmet M., bir anda hareket eden aracın kontrolünü kaybetti. Kamyonet yolda yürüyen Feyza T.'ye çarparak, ayağının üzerinden geçti. Kamyonet bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

4 AYAK PARMAĞI KOPTU
Ayağı kamyonet lastiğiyle orta refüj arasında kalan Feyza T.'nin 4 parmağı koptu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis merkezine götürülen sürücü Mehmet M., Feyza T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Baltalimanı Kemik Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Feyza T.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Yolda kalan kamyonet kadının ayak parmaklarını koparttı
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