İstanbul'da kar yağışı etkisini artırırken, sürücüler de yollarda zor anlar yaşamaya devam ediyor. Bir otobüs şoförünün yolların tuzlanmamasından dolayı isyan ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda kalan otobüs şoförü İBB'ye isyan etti: Bir rampayı ayakta tutamıyorlar | Video

"SÜREKLİ AÇIK TUTULMASI LAZIM"



Otobüs şoförü, taksilerin ve özel araçların da rampanın tuzlanmamasının dolayı rampadan çıkamadıklarını ve yolda kaldıklarını söyledi. "Bu yolun sürekli açık tutulması lazım. Bir rampayı ayakta tutamıyorlar" diyerek yolun durumuna isyan etti.

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