Haberler Yaşam Haberleri Yolda kalan otobüs şoförü İBB'ye isyan etti: Bir rampayı ayakta tutamıyorlar
Giriş Tarihi: 25.1.2022 00:52 Son Güncelleme: 25.1.2022 01:04

Yolda kalan otobüs şoförü İBB'ye isyan etti: Bir rampayı ayakta tutamıyorlar

İHA
Yolda kalan otobüs şoförü İBB’ye isyan etti: Bir rampayı ayakta tutamıyorlar

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte trafikte zor anlar yaşayan otobüs şoförü, rampanın tuzlanmadığı gerekçesiyle İBB'ye isyan etti

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırırken, sürücüler de yollarda zor anlar yaşamaya devam ediyor. Bir otobüs şoförünün yolların tuzlanmamasından dolayı isyan ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda kalan otobüs şoförü İBB'ye isyan etti: Bir rampayı ayakta tutamıyorlar | Video

"SÜREKLİ AÇIK TUTULMASI LAZIM"

Otobüs şoförü, taksilerin ve özel araçların da rampanın tuzlanmamasının dolayı rampadan çıkamadıklarını ve yolda kaldıklarını söyledi. "Bu yolun sürekli açık tutulması lazım. Bir rampayı ayakta tutamıyorlar" diyerek yolun durumuna isyan etti.

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Yolda kalan otobüs şoförü İBB'ye isyan etti: Bir rampayı ayakta tutamıyorlar
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