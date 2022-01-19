Haberler Yaşam Haberleri Yolda kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt yardımı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 20:07 Son Güncelleme: 19.1.2022 21:28

Yolda kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt yardımı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Yolda kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt yardımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yolda kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt yardımında bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir dayanışma adımı daha attı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kapalı yol sebebiyle ilerlemekte güçlük çekerek yolda kalan vatandaşlara muhtelif yardımlar yapıldı. Birçok araç ve personelin intikal ettiği bölgede yolda kalan araçlara akaryakıt desteği sağlanırken, araç akülerine de takviye yapıldı. Onlarca kişiye de muhtelif türlerden yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenle bölgeden ayrılabilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

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Yolda kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt yardımı
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