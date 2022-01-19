Yolda kalanların imdadına jandarma yetişti

Mardin-Şırnak, Mardin-Diyarbakir karayollarında kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere kumanya dağıtıldı. Mardin il Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının sürdüğüne değinildi.
Açıklamada, "Mardin ilinde yoğun kar yağışı olması sebebiyle yolda mahsur kalan vatandaşlara Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gıda olarak yemek, su, kumanya dağıtılarak ihtiyaçları giderildi. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuklarının sağlanması amacıyla yol kontrol çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.