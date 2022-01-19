Haberler Yaşam Haberleri Yolda kalanların imdadına jandarma yetişti
Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:09 Son Güncelleme: 19.1.2022 18:23

Yolda kalanların imdadına jandarma yetişti

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Yolda kalanların imdadına jandarma yetişti

Mardin il genelinde jandarma yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Mardin-Şırnak, Mardin-Diyarbakir karayollarında kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere kumanya dağıtıldı. Mardin il Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının sürdüğüne değinildi.

Açıklamada, "Mardin ilinde yoğun kar yağışı olması sebebiyle yolda mahsur kalan vatandaşlara Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gıda olarak yemek, su, kumanya dağıtılarak ihtiyaçları giderildi. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuklarının sağlanması amacıyla yol kontrol çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Yolda kalanların imdadına jandarma yetişti
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