Yolda olanlar, yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji’den Marmara uyarısı: Geçişler durduruldu

Türkiye, yarım asırın en sert kışı ile karşı karşıya. Ülke genelinde kar yağışı ve soğuk havalar her gün etkisini artırıyor. İstanbul'da hayat dururken, Antalya ve Bodrum gibi kar yağışının pek görülmediği illerde bile kar yağışı etkili oldu. Gelişmeler sonrası vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını yakından takip ediyor. MGM, bugün öğle saatlerinde Marmara bölgesinde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi. Özellikle Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da öğlen başlaması beklenen karın 20 santimetrelik bir kar tabakası oluşturabileceği bildiriliyor. Ekipler önlemleri alırken, teyakkuz halinde son hazırlıklar yapılıyor.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA BÖLGESİ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yeni kar örtüsü) bekleniyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
BOLU'DAN OTOBÜS, KAMYON VE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK
Türkiye'nin ana ulaşım güzergahı üzerinde yer alan Bolu'da kar yağışı nedeniyle önlem alındı. TIR, kamyon ve yolcu otobüslerinin geçişlerine kesinlikle izin verilmiyor. İstanbul'da etkili olan yağış sonrası alınan kararın bugün de Sakarya, Kocaeli bölgesindeki yağışın durumuna göre sürmesi bekleniyor.
İLAVE TEDBİRLER GELEBİLİR
Sakarya ve Kocaeli'de yağışın olumsuzluklar yaratması durumunda ekiplerin başka önlemlere de başvurabileceği belirtiliyor. Kaza riskini azaltmak, mahsur kalma olaylarının önüne geçmek için özel araçlarla da acil durumlar dışında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.
Durumun kritikleşmesi halinde özel araçların geçişlerine de bir kısıtlama gelebilir.