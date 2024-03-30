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Giriş Tarihi: 30.3.2024 12:02 Son Güncelleme: 30.3.2024 12:26

Yolda sapağı kaçıran genç hekim bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

İstanbul  Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda gireceği sapağı kaçıran otomobil sürücüsü Pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, bariyerlere sert bir şekilde çarptıktan sonra bir başka araçla çarpışarak ağır yaralandı.  Kaza sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolda sapağı kaçıran genç hekim bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

Kaza önceki gün saat 18.50 sıralarında TEM Kağıthane Okmeydanı-Eyüpsultan Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi.akşam saatlerinde otomobil ile seyreden 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırınca bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola doğru savrulan otomobil, aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü İbrahim Ata idaresindeki araçla çarpıştı.

Kaza sonucu otomobiliyle bariyerlere çarpan Nurşah Kılınç ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki Kılınç, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, genç kadının cenazesi Kemerburgaz Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yolda sapağı kaçıran genç hekim bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
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