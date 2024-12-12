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Giriş Tarihi: 12.12.2024 17:49 Son Güncelleme: 12.12.2024 18:14

Yolda seyir halindeyken yanan otomobili sürücüler pet şişeleri ile söndürdü

İstanbul Avcılar’da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangına trafikteki diğer sürücüler ellerindeki pet şişe ve yangın tüpleriyle müdahale etti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolda seyir halindeyken yanan otomobili sürücüler pet şişeleri ile söndürdü

Murat Anlı kullandığı otomobille D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi'nden Beylikdüzü yönüne doğru seyir halindeydi. Anlı'nın otomobilinin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Anlı, otomobili yol kenarına çekip, inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Bazı sürücüler de araçlarından inip yangın tüpü ve su dolu pet şişelerle yardıma koştu. Yangın sürücülerin müdahalesiyle önemli ölçüde söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Trafikte ise kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Yangını ucuz atlattığını belirten Sürücü Murat Anlı, Kaloriferi çalıştırdım. Önce bir koku, ardından duman geldi. Hemen durdum. Diğer sürücüler de koşup geldi. Ancak bu kadar müdahale edebildik dedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Yolda seyir halindeyken yanan otomobili sürücüler pet şişeleri ile söndürdü
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