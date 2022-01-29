Yolda tartıştığı şahsı vurarak kaçmıştı... Tutuklandı

Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Nato Caddesi üzerinde 25 Ocak günü meydana gelen olayda, M.T isimli vatandaş, yolda karşılaştığı ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu. Olay sonrası M.T kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Polis olayı gerçekleştiren kişinin tespit ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, olayın zanlısı olduğu tespit edilen B.K Derince 'de yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine kondu.