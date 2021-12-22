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Giriş Tarihi: 22.12.2021 15:24 Son Güncelleme: 22.12.2021 15:30

Yolda yürürken cep telefonunu çaldılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yolda yürürken cep telefonunu çaldılar

Şişli’de yalda yürüyen kadınların çantalarından cep telefonlarını çalan Cezair uyruklu M.M. isimli yankesici, son işinde yakayı ele verdi.

Yankesicilik suretiyle hırsızlık olayı Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.Yolda yürürken A.A'nın yanına yanaşan şüpheli, el çabukluğu ile çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Yolda yürürken cep telefonunu çaldılar | Video

Telefonunun çalındığını anlayan kişi, şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Bu sırada Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli'nin el çabukluğu ile çantadan cep telefonu çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda yolda yürüyen kişinin yanına yanaşan şüpheli çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor. İkinci olayda ise kalabalıkta el çabukluğu ile kadının çantasındaki cep telefonunu çalıyor.
Polis merkezinde yapılan araştırmada Cezayir uyruklu M.M'nin (43), yine Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasındaki müşteriden de aynı yöntemle cep telefonu çaldığı belirlendi. Şüpheli M.M Şişli Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Yolda yürürken cep telefonunu çaldılar
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