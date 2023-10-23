Yoldan çıkan İETT otobüsü direği devirdi

Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yolcusu olmayan Hakan Öztürk yönetimindeki otobüs, Ataköy Kavşağı'nda yoldan çıkarak demir bariyerleri aştı. Otobüs daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direği de bu sırada yolda seyreden bir otomobilin üzerine düştü. İETT otobüsü ve otomobilde hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.Ümraniye'de, seyir halinde cep telefonuyla oynayan İETT şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüsünün bu anları cep telefonuyla görüntülendi. DHA