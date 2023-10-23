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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Yoldan çıkan İETT otobüsü direği devirdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yoldan çıkan İETT otobüsü direği devirdi
Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yolcusu olmayan Hakan Öztürk yönetimindeki otobüs, Ataköy Kavşağı'nda yoldan çıkarak demir bariyerleri aştı. Otobüs daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direği de bu sırada yolda seyreden bir otomobilin üzerine düştü. İETT otobüsü ve otomobilde hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.



OTOBÜS KULLANIRKEN TELEFONLA OYNADI
Ümraniye'de, seyir halinde cep telefonuyla oynayan İETT şoförü tehlikeye davetiye çıkardı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüsünün bu anları cep telefonuyla görüntülendi. DHA

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Yoldan çıkan İETT otobüsü direği devirdi
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