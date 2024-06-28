Yoldan çıkan otomobil demiryoluna uçtu

Zonguldak Havalimanı yolunda Bartın yönünden gelen Muzaffer Ö, yönetimindeki araç, Saltukova eski yol üzerinden şehir merkezine gittiği sırada yoldan çıkarak taklalar attı ve demiryoluna yakın yere şarampole uçtu. Kaza sonucu araç içinde olan sürücü Muzaffer Ö,(24) ile Nurettin Y.(25) yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

Kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.