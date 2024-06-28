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Giriş Tarihi: 28.6.2024 15:37 Son Güncelleme: 28.6.2024 16:10

Yoldan çıkan otomobil demiryoluna uçtu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yoldan çıktı, sonra demiryoluna uçtu. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Yoldan çıkan otomobil demiryoluna uçtu

Zonguldak Havalimanı yolunda Bartın yönünden gelen Muzaffer Ö, yönetimindeki araç, Saltukova eski yol üzerinden şehir merkezine gittiği sırada yoldan çıkarak taklalar attı ve demiryoluna yakın yere şarampole uçtu. Kaza sonucu araç içinde olan sürücü Muzaffer Ö,(24) ile Nurettin Y.(25) yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

Kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Yoldan çıkan otomobil demiryoluna uçtu
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