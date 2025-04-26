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Giriş Tarihi: 26.4.2025 17:03 Son Güncelleme: 26.4.2025 18:49

Yoldan çıkan otomobil inşaat ve istinat duvarı arasına sıkıştı

İstanbul Kartal’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, inşaat boşluğuna düştü. İnşaat ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobildeki 4 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yoldan çıkan otomobil inşaat ve istinat duvarı arasına sıkıştı

Kaza saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, inşaat boşluğuna düştü.

İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilin içerisindeki 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobil, adrese gelen vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yoldan çıkan otomobil inşaat ve istinat duvarı arasına sıkıştı
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