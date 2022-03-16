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Giriş Tarihi: 16.3.2022 14:04 Son Güncelleme: 16.3.2022 14:20

Yoldan çıkıp su kanalına düştü!

ABBAS ÇAKAR
Yoldan çıkıp su kanalına düştü!

Kocaeli Kandıra İlçesi Bağırganla Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Kandıra İlçesi Bağırganlı Köy yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkıp su kanalına düştü.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kullandığı araç ise çekici ile otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Yoldan çıkıp su kanalına düştü!
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