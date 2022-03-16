Kocaeli Kandıra İlçesi Bağırganlı Köy yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkıp su kanalına düştü.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kullandığı araç ise çekici ile otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.