Yoldan geçen yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! Polis 56 kamerayı tek tek inceleyerek yakaladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Taksirle Öldürme" olayı 22 Şubat Salı gecesi saat 22.00 sıralarında Kartal İçesi'ne bağlı Kordon Boyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Y.E. (56) isimli yayaya çarptı.
Y.E. yaşamını kaybetti. Araç sürücüsü ise kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aracın geliş ve gidiş güzergahlarındaki 56 güvenlik kamerası incelendi. "Taksirle Öldürme" olayını O.M.K. (47) isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.
Söz konusu kişinin olaydan sonra aracı bir arkadaşına verdiği ve ardından da yaya olarak Kartal İlçesi Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerindeki bir siteye giriş yaptığı tespit edildi.