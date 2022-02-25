Haberler Yaşam Haberleri Yoldan geçen yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! Polis 56 kamerayı tek tek inceleyerek yakaladı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 11:32 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:37

Yoldan geçen yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! Polis 56 kamerayı tek tek inceleyerek yakaladı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yoldan geçen yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! Polis 56 kamerayı tek tek inceleyerek yakaladı

İstanbul’da karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarparak ölümüne yol açan ve kaçan sürücünün kimliği; 56 güvenlik kamerasının görüntülerinden tespit edildi. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Taksirle Öldürme" olayı 22 Şubat Salı gecesi saat 22.00 sıralarında Kartal İçesi'ne bağlı Kordon Boyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Y.E. (56) isimli yayaya çarptı.

Y.E. yaşamını kaybetti. Araç sürücüsü ise kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aracın geliş ve gidiş güzergahlarındaki 56 güvenlik kamerası incelendi. "Taksirle Öldürme" olayını O.M.K. (47) isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Söz konusu kişinin olaydan sonra aracı bir arkadaşına verdiği ve ardından da yaya olarak Kartal İlçesi Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerindeki bir siteye giriş yaptığı tespit edildi.

Şüpheli, söz konusu sitedeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Araç ise sitenin otoparkında park halinde bulundu. Şüpheli, "Kasten Öldürme" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Yoldan geçen yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu! Polis 56 kamerayı tek tek inceleyerek yakaladı
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