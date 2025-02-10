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Giriş Tarihi: 10.2.2025 18:48 Son Güncelleme: 10.2.2025 18:51

Yoldan karşıya geçmeye çalışan anne ve kıza otomobil çarptı! Anne ölürken kızı ağır yaralandı

İstanbul Zeytinburnu’nda hafif ticari aracıyla seyir halinde olan E.Y. (24), yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Barış (44) ve kızı N.B'ye (7) çarparak kaçtı. Anne Emine Barış'ın hayatını kaybetti. Kızı N.B.’de ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü yakalanarak 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yoldan karşıya geçmeye çalışan anne ve kıza otomobil çarptı! Anne ölürken kızı ağır yaralandı

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde gece 23.30 sıralarında, kaza meydana geldi.

Hafif ticari aracıyla caddede seyir halinde olan E.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Barış ve kızı N.B.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralı anne ve kızını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Anne Emine Barış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken N.B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından aracıyla kaçan E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerini gören güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden aracın plakasına ulaşan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü E.Y., 'taksirle öldürme' ve 'taksirle yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Yoldan karşıya geçmeye çalışan anne ve kıza otomobil çarptı! Anne ölürken kızı ağır yaralandı
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