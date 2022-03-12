Yollar buz pistine döndü: 4 ölü

Yoğunkar yağışı yurt genelinde kazalara neden oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde M.K.'nın (37) kullandığı araç, kar küreme aracı ile çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan İ.K. (39) ve A.A. (49) öldü. Kar küreme aracı sürücüsü A.Ü. gözaltına alındı. Bilecik'te, Eskişehir yolu üzerinde H.M.'nin kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yolculardan Fatma Özcan öldü. İstanbul'dan Diyarbakır yönüne giden otobüs, Sivas'ın Gürün ilçesinin Mazıkıran mevkiinde, karda savrularak devrildi. 4'ü ağır 40 yolcu yaralandı.
İstanbul'dan Ağrı'ya giden yolcu otobüsü Erzurum-Ağrı yolunda devrildi. Kazada 12 yolcu yaralandı.