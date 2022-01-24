Yollar hızla açıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı

YOĞUNkar yağışı nedeniyle şehirlerarası yollar da kapandı. Olağanüstü bir çaba sarf eden ekipler, kapanan şehirlerarası yolların büyük bölümünü hızla açmayı başardı. Son 72 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Bolu Dağı geçişi de önceki gece kapanmasına rağmen dün sabah tekrar açıldı. Kastamonu-İnebolu karayolunda otomobilde mahsur kalan anne ve bebeği, donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için gittiği Karsavran Mahallesi'nde kendi aracıyla mahsur kaldı. Başkan ve vatandaşı belediye ekipleri kurtardı. Sivas Valisi Salih Ayhan, çocuklu aileleri kendi makam aracı ve İl Emniyet Müdürü'nün makam aracıyla misafirhanelere götürdü. Diyarbakır Siverek karayolunda karda mahsur kalan 2'si yolcu otobüsü 49 araçtaki 200 kişi, Ergani ilçesinde 2 otobüste mahsur kalan 80 kişi, Erzincan'ın Tercan ilçesinde otobüsteki 44 yolcu, Elazığ'da 25 kişi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 20 kişi, Antalya'nın Akseki ilçesinde 5 üniversite öğrencisi kurtarıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Emek Uzay Çatılı Pazaryeri'nin çatısı biriken karların ağırlığına dayanamayarak çökünce 30 araç, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde galericiler sitesinin çatısının çökmesi sonucu da 23 araç zarar gördü.
UMKE, EZEL VE KEREM ALİ İÇİN SEFERBER OLDU
ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesi Ergen Mahallesi'nde 4 yaşındaki Ezel ve 5 aylık kardeşi Kerem Ali Kızılırmak rahatsızlanınca, UMKE ekipleri harekete geçti. SABAH muhabiri Lütfü Yalgı'nın da eşlik ettiği ekipler, köye ulaşıp iki kardeş ve anneleri Fadime Kızılırmak'ı alıp dönerken yolda mahsur kaldı. Saatler süren çalışma sonunda mahsur kalanlara ulaşan belediye ekipleri, hasta çocukları Siverek Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Fadime Kızılırmak, "Çocuklarım kusma, öksürük ve yüksek ateşle rahatsızdı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. Öte yandan Zonguldak'ın Bakırlık köyünde Altun Demir (57), Bartın'ın Turanlar köyünde Muhammet Emin Koç (5), Muş'un Ulukaya köyü Aydoğdu mezrasında Mehmet Ali Öztürk (45), Çorum'un Mecitözü ilçesi Güngörmez köyünde doğum sancısı yaşayan B.Y.A., hastaneye ulaştırıldı.