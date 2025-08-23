Yollar kan gölü: 11 ölü

Malatya, Hatay, Konya ve Şanlıurfa'da meydana gelen 4 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Malatya'nın Akçadağ ilçesi Bayramuşağı mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarı yaşanan feci kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise TIR sürücüsü Ahmet Kapçı (52) olay yerinde, otomobildeki İsmail Altıok (76) ve yanında bulunan kadın yolcu ise hastanede yaşamını yitirdi. Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada da bir otomobil çekici ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunanlardan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu, Beyza Hayriye Bedir kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı 11 yalındaki Merve Sakat hayatını kaybetti.