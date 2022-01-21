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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:57 Son Güncelleme: 21.1.2022 11:04

Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’ne bağlı Alanyazı köyünde ikamet eden 75 yaşındaki KOAH hastası Zülfiye Polat, yollar kapalı olunca kar motoruyla evinden alınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Alanyazı Köyü'nde Zülfiyet Polat isimli 75 yaşındaki yaşlı kadının nefes darlığı, öksürük ve genel vücut ağrılarının olması nedeniyle yakınları 112 ekiplerine haber verdi.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri ve AFAD Ağaçardı Köyü'ne kadar gidebildi. Buradan kar motoru ile köye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kar motoruyla 112 ekiplerine teslim etti.

Hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı
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