Yollar kapalı olunca KOAH hastasına kar motoru ile ulaşıldı

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Alanyazı Köyü'nde Zülfiyet Polat isimli 75 yaşındaki yaşlı kadının nefes darlığı, öksürük ve genel vücut ağrılarının olması nedeniyle yakınları 112 ekiplerine haber verdi.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri ve AFAD Ağaçardı Köyü'ne kadar gidebildi. Buradan kar motoru ile köye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kar motoruyla 112 ekiplerine teslim etti.

Hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.