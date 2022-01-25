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Giriş Tarihi: 25.1.2022 18:03 Son Güncelleme: 25.1.2022 18:54

Yollar otoparka döndü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yollar otoparka döndü

Son zamanların en sert kışına karşı mücadele veren İstanbul sınıfta kaldı. Trafik kilitlendi, sürücüler ve yolcular yollarda mahsur kaldı. Saatlerce tek santim dahi ilerlemeyen araç sahipleri çareyi kontak kapatıp evlerine yürüyere ulaşmakta buldu. Yollar adeta otoparka döndü, sabah saatlerinde sahipsiz kalan araçlar hem trafiği tehlikeye soktu, hem de kar temizleme araçlarının çalışmasını güçleştirdi.

İstanbul'u esaret altına alan tipi, dün akşam saatlerinden itibaren trafiği tamamen kilitledi. Yollarda yerinden kımıldayamayan sürücüler ve yolcular kaderine terk edildi. Saatlerini yol ortasında geçiren ve ihtiyaçlarını gideremeyen sürücüler, çareyi kontak kapatıp evlerine yürüyerek ulaşmakta buldu.

Birçok sürücü araçlarını yol kenarlarına bıraktı, yer yer iki şerit trafiğe tamamen kapanarak adeta otoparka döndü.

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Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafiğin hali tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Yol kenarlarına bırakılan araçlar, arızalanan otobüsler ve hareket edemeyen kamyonlar bir yandan trafik güvenliğini tehdit ederken bir yandan da kar temizleme çalışmalarını sekteye uğrattı.

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Yollar otoparka döndü
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