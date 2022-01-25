Yollar otoparka döndü

İstanbul'u esaret altına alan tipi, dün akşam saatlerinden itibaren trafiği tamamen kilitledi. Yollarda yerinden kımıldayamayan sürücüler ve yolcular kaderine terk edildi. Saatlerini yol ortasında geçiren ve ihtiyaçlarını gideremeyen sürücüler, çareyi kontak kapatıp evlerine yürüyerek ulaşmakta buldu.

Birçok sürücü araçlarını yol kenarlarına bıraktı, yer yer iki şerit trafiğe tamamen kapanarak adeta otoparka döndü.

BİLANÇO GÜN IŞIĞINDA ORTAYA ÇIKTI



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafiğin hali tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Yol kenarlarına bırakılan araçlar, arızalanan otobüsler ve hareket edemeyen kamyonlar bir yandan trafik güvenliğini tehdit ederken bir yandan da kar temizleme çalışmalarını sekteye uğrattı.