Yollara asfalt döşendi, köylü mehterle kutladı

Karabük'te ova köyleri olarak adlandırılan Hacışaban, Akçakese, Karataş, Ovaçalış, Ovaşeyhler, Ovaköseler, Kutluören, Bağlıca, Bakırcılar, Cabbar ve Soğucak köylerini Eflani ilçesine bağlayan 28 kilometrelik yolun asfalt yapılmasının ardından Ovaşeyhler köyü Elekler Mahallesi'nde tören düzenlendi. Ova Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Köy sakinleri, Safranbolu mehteran takımının çaldığı marşlara ellerinde Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, törende yaptığı konuşmada her işlerini planlı, programlı, kısa, orta ve uzun vadede her türlü fizibilitesini yapmak suretiyle hayata geçirmeye çalışan siyasi bir ekol içerisinde olduklarını belirtti.