Yollarda bayram dönüşü yoğunluğu

günlük tatil yarın sona eriyor. Tatil için İstabul'dan tatil beldelerine ve memleketlerine giden vatandaşların da dönüş yolculuğu başladı. Yollardaki trafik yoğunluğu arttı. Perşembe günü yurt genelinde 542 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 10 kişi öldü, 790 kişi yaralandı. Tatilin ilk 6 gününde meydana gelen kazalarda toplamda 57 vatandaş hayatını kaybederken, 6 bin 533 kişi yaralandı. Bu arada polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücülerin güvenliği için denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Tatilin altıncı gününde yapılan kontrollerde 599 bin 476 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapılırken, 22 bin 892 araca hız ve radar cezası, 41 bin 922 araca ise çeşitli trafik ihlalinden işlem uygulandı.