Yollarda tatlı yorgunluk

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın seyahat hareketliliği yollarda zaman zaman trafik sıkışıklığına neden oldu. Ancak tatili sevdiklerinin yanında, sahil beldelerinde, yazlıklarında geçirmek isteyenler gitmek istedikleri noktalara güvenle ulaştıklarında tüm yorgunluklarını unuttu. Emniyet güçleri sık sık trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Dün Antalya- Konya karayolunda, Akseki ile Seydişehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İzmir'de, kent merkezini Çeşme, Urla, Seferihisar, Didim, Kuşadası gibi tatil merkezlerine bağlayan çevre yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirmek isteyenlerin Söke-Aydın karayolundan geçişleri de sürdü. Kocaeli'nde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova istikameti de yoğundu.