“Yolların kuralı vardır, kralı yoktur”

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

81 Vilayette eş zamanlı yapılan uygulama Zonguldak'ta Gökgöl Trafik kontrol noktasında, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Bu arada, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 11 Kasım 2021 tarihinde de Bacakkadı trafik noktasında beraberindekiler ile birlikte emniyet kemeri uygulamasında bulundu.

Vali Tutulmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile birlikte gelen araçları ve yolcu minibüsleri durdurarak, emniyet kemeri uygulaması yaptılar ve kendilerine broşür takdim ettiler. Jandarma ekipleri de, durdurulan araçtaki şoför ve yanındakiler ile yolcu minibüslerindeki vatandaşlara, broşür, şeker ve kolonya ikram ettiler.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yapılan uygulamanın ardından konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Geçen hafta "Bi hareketine bakar hayat" diye duyurduğumuz bir moddosu ile duyurular yapmıştık. "Bi hareketine bakar hayat" kampanyasının hedeflediği husus trafikte güvenliği sağlayan emniyet kemerinin önemini vurgulamaktı. Bugün ülkemizin tamamında, tüm ilçelerimizde, illerimizde aynı anda bu kampanya başlatıldı" diyerek şunları söyledi:

"BİR KİŞİNİN YARALANMASINI DAHİ KABUL ETMEK İSTEMİYORUZ"

"Burada şunu görüyoruz; emniyet kemeri takılı ise kazalarda ölüm oranını yüzde 45, yaralanma oranını da yüzde 60 oranında engelliyor. Bu rakamlar bile bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bütün halkımıza kurallara uymaları konusunda bilhassa da emniyet kemerini takmaları konusunda çok hassas olmalarını ifade ediyoruz. Çünkü bir canımızı dahi kaybetmek istemiyoruz. Bir kişinin yaralanmasını dahi kabul etmek istemiyoruz.

"YOLLARIN KURALI VARDIR KRALI YOKTUR DİYORUZ"

Biz tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bunun en önemli hususlarından biriside yayalarla ilgili husus. "Yayalar kırmızı çizgimizdir" diye bir kampanyamız var. Bunda da yayaların öncelikli geçiş bölgelerinde sürücülerin hassas olmaları gerektiğini halkımıza ulaştırmak istiyoruz. Son zamanlarda kötü örneklerini görüyoruz ülkemizin değişik yerlerinde. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Yolların kuralı vardır kralı yoktur diyoruz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızı trafik kurallarına daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

Yapılan konuşmanın ardından emniyet kemeri uygulamasına katılanlar ile birlikte Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler toplu fotoğraf çektirdiler.