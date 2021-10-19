Yolsuzluk yapan, CHP’de el üstünde tutuluyor! Görevden alınan Vefa Salman’ı Belediye Başkanı gibi davet etti

ONUR KONUĞU MUAMELESİ YAPTILAR

Ancak, davetliler arasında Yalova Belediye Başkanı iken, milyonlarca liranın belediyeyle alakası olmayan kişilerin hesaplarına aktarıldığının ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınarak, hakkında "Zimmet" ve "Görevi Kötüye kullanma" suçlarından dava açılan Vefa Salman'da vardı.