Yolu kapalı köyde hastalanan 4 kardeş paletli ambulansla kurtarıldı

Ağrı'da etkili olan kar yağışının ardından yolu tipi ve fırtına edeni ile kapanan Hamur ilçesine 34, Ağrı merkeze ise 46 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvacık köyüne bağlı Molla Hasan Mezrasında öksürük ve yüksek ateş nedeni ile hastalanan Ferdi ve Bican Mengeş çiftinin çocukları Miran (9), Barış (6), Helin (3) ve 9 aylık Mert Ali için 112 acil sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, hasta çocukları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapalı olan Hamur ilçesine bağlı Yuvacık Köyü Molla Hasan Mezrasında akraba ziyaretine giden Ferdi ve Bilcan çiftinin 4 çocuğunun öksürük ve yüksek ateş nedeni ile rahatsızlanması üzerine yakınları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi.

Yardım talebi üzerine paletli ambulansla yolu kapalı olan mezraya uzun uğraşlar sonucu ulaşan sağlık ekipleri, hasta kardeşleri paletli ambulansa alarak yolu açık olan Ayvacık köyünde kendilerini bekleyen normal ambulansa ulaştırdı. Ambulansa alınan kardeşler, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşarak hasta kardeşleri hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür eden kardeşlerin dedesi Sıddık Uzun: " Çocuklar 3 gündür çok öksürüyorlardı ve ateşleri vardı. Yollar tipi nedeni ile kapalı olduğu için hastaneye getiremedik. 112'den yardım istedik. Sağ olsunlar gelip çocukları aldılar. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.