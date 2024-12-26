Yolu kısaltmak isterken kazada öldü

Konya'da otomobille traktör römorkuna arkadan çarparak hayatını kaybeden Semih Gökhan Tan'ın (40) Karaman'dan Konya istikametine gittiği, yol mesafesini biraz daha kısalttığı için yeni açılan çevreyolunu kullandığı öğrenildi. Kaza, 18 Aralık akşamı merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi güzergâhında yeni yapılan çevreyolunda meydana geldi. Semih Gökhan Tan idaresindeki otomobil, İbrahim Büyüktemiz'in kullandığı traktörün sulama borusu yüklü römorkuna arkadan çarptı. Tan olay yerinde hayatını kaybetti. Bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen Semih Gökhan Tan'ın Karaman'dan Konya istikametine gittiği, yol mesafesini biraz daha kısalttığı için yeni açılan çevreyolunu kullandığı öğrenildi. Traktör sürücüsü İbrahim Büyüktemiz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.