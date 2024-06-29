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Giriş Tarihi: 29.6.2024 16:03

Yolu trafiğe kapatmışlardı… Gözaltına alındılar…

İstanbul’da asker eğlencesinde alt geçidi trafiğe kapatan dört sürücü gözaltına alındı. Dört sürücüye toplamda yedi bin 590 lira idari para cezası kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Yolu trafiğe kapatmışlardı… Gözaltına alındılar…

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi Necip Fazıl Alt Geçidi'ni "Asker Eğlencesi" nedeniyle trafiğe kapatan sürücülerin kimliklerini tespit etti. M.E., E.S., M.D. ve İ.E. isimli dört sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Dört sürücüye "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında "Konvoy Yapmak, Yüksek Sesli Müzik Sistemli Araç Kullanmak, Saygısızca Araç Kullanmak" maddelerinden toplamda yedi bin 590 lira idari para cezası kesildi. Dört sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Karayollarında Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Edecek Şekilde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Yolu trafiğe kapatmışlardı… Gözaltına alındılar…
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