Yolun karşısına geçemedi!

Merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde evine giden Gülizar Yolay'a, yolun karşısına geçtiği sırada 38 P 0134 plakalı minibüs çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Gülizar Yolay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi yaplan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis minibüs şoförü Y.D.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.