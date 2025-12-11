Haberler Yaşam Haberleri Yolun karşısına geçiyordu… Kamyon çarptı, canından oldu
Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:13

Yolun karşısına geçiyordu… Kamyon çarptı, canından oldu

Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Nuriye Can, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

HAKAN GÖKKAYA
Edinilen bilgiye göre, Ü.M.T. (30) yönetimindeki 06 DGM 685 plakalı kamyon, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Nuriye Can'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Nuriye Can'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

