Yolun karşısına geçiyordu… Kamyon çarptı, canından oldu

Edinilen bilgiye göre, Ü.M.T. (30) yönetimindeki 06 DGM 685 plakalı kamyon, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Nuriye Can'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Nuriye Can'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.