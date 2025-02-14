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Giriş Tarihi: 14.2.2025 14:53 Son Güncelleme: 14.2.2025 15:17

Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hafriyat kamyonun altında can verdi

İstanbul Beşiktaş’ta sağa dönüş yapan hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada hafriyat kamyonunun altında kalan Suzan Tuna Kahveci-80 isimli kadın hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. ağır yaralanırken kamyon şoförü kadının kör noktada kaldığını ve arabanın altına girdiğini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hafriyat kamyonun altında can verdi

Kaza, Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi dönüşünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinden sağa dönüş yapan kamyon şoförü Ekrem A. yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada arka lastiklerin arasında kalan Suzan Tuna Kahveci-80 isimli kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu şoförü Ekrem A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün emniyete götürülürken "Kadın kendisi girmiş arabanın altına. Anlayamadım" dediği duyuldu.

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Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hafriyat kamyonun altında can verdi
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