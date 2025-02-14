Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hafriyat kamyonun altında can verdi

Kaza, Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi dönüşünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinden sağa dönüş yapan kamyon şoförü Ekrem A. yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada arka lastiklerin arasında kalan Suzan Tuna Kahveci-80 isimli kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu şoförü Ekrem A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün emniyete götürülürken "Kadın kendisi girmiş arabanın altına. Anlayamadım" dediği duyuldu.