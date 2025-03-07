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Giriş Tarihi: 7.3.2025 16:53 Son Güncelleme: 7.3.2025 17:01

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpıp kaçtı

İstanbul Avcılar’da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kadına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpıp kaçtı

Kaza, Perşembe günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönen kadın caddeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada sol şeritteki araç kadına yol verdi.

Kadın caddeye adım attığı sırada sağdan gelen otomobil yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetler yere düşen kadın yola savruldu. Kadının yardımına çevredekiler koşarken, kazaya neden olan sürücü bir süre yaralı kadının başında bekledi. Kadın hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpıp kaçtı
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